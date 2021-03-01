Экс-генпрокурор пошел работать на канал Порошенко

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Ракурс

Юрий Луценко с марта будет работать на «5 канале» ведущим.

Шоу Луценко «Наша вакцина — правда» будет выходить раз в неделю. Сегодня канал официально сообщит о новом проекте, пишет «Детектор медиа» со ссылкой на гендиректора канала Владимира Мжельского.

Бывший генеральный прокурор Украины Луценко пока не прокомментировал вероятный приход на канал.

Мы развесили борды, на которых написано, что Луценко будет работать с марта. Он будет делать свое шоу, — сказал Мжельский.

Политическое ток-шоу Луценко будет выходить еженедельно.

В сентябре 2020 года экс-генпрокурор Луценко признался, что у него рак — он перенес тяжелую операцию в Германии. Операция длилась более восьми часов. В дальнейшем экс-генпрокурор проходил курс химиотерапии.

Луценко был генеральным прокурором с 2016 по 2019 год, народным депутатом IV, VI и VIII созывов. Он дважды возглавлял МВД — в 2005—2006 и 2007−2010 годах.

После избрания президентом Владимира Зеленского он ушел в отставку. На место Луценко пришел Руслан Рябошапка, которого Верховная Рада уволила 5 марта 2020 года.

Владельцем «5 канала» является пятый президент Украины Петр Порошенко.