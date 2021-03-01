Цигарковий скандал у МЗС — дипломатів підозрюють у контрабанді цигарок до Польщі, фото — Агрополіт

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У контрабанді цигарок і золота підозрюють двох дипломатів Посольства України в Польщі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба терміново відкликав з Варшави співробітників амбасади, яких підозрюють в корупції.

Кулеба написав 1 березня на сторінці у Фейсбук, що в останній день зими двох дипломатів спіймали на гарячому на кордоні. Їх затримали під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок.

Випадок для МЗС кричущий. За моєї каденції на посаді міністра ми не будемо замовчувати такі ганебні випадки і тим більше покривати їхніх фігурантів, — написав Кулеба.

Міністр додав, що обох співробітників відкликано, їхня робота в посольстві завершилася.

Проти обох співробітників в МЗС почали дисциплінарне розслідування, в міністерстві готові взаємодіяти з правоохоронними органами, які розслідуватимуть усі обставини справи.

У пункті пропуску «Ягодин» в неділю затримали вантажівку з валютою та золотом. Про це повідомила пресслужба Держмитслужби України. «Ягодин» — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею у Любомльскому районі Волинської області.