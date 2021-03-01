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Ракурс
В «Барселону» пришли с обысками. Фото: ФК Барселона

В «Барселону» пришли с обысками — что произошло (ФОТО, ВИДЕО)

1 мар 2021, 13:57
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Обыски в офисе футбольного клуба «Барселона» 1 марта устроили испанские правоохранители.

Следственные действия проводились по делу, которое связано с ботофермами, работавшими на бывшего президента клуба Хосепа Бартомеу. Будучи руководителем «Барселоны» Бартомеу заплатил большую сумму денег компании I3 Ventures, которая организовывала ботоферму и в социальных сетях наладила травлю его оппонентов, а также некоторых сотрудников клуба и игроков. Об этом 1 марта сообщает испанское издание Marca.

В ходе обысков полицейские обнаружили важные улики. После этого полиция задержала Бартомеу и двух топ-чиновников «Барселоны» — генерального директора клуба Оскара Грау и директора юридической службы Романа Гомеса Понти. Сегодня судья отправила всех троих под арест, пишет АР.

Расследование продолжается, и в Испании не сомневаются, что этими тремя арестами дело не ограничится.


Задержание экс-президента «Барселоны» Хозепа Бартомеу. Фото: GETTY IMAGES

Напомним, в августе 2020 года суперзвезда футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси заявлял, что уйдет из клуба, поскольку крайне недоволен решениями руководства футбольного клуба.


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