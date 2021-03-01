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Ракурс
Максим Степанов, скриншот видео

Вакцинация в прямом эфире — Степанов публично привился от коронавируса (ВИДЕО)

1 мар 2021, 13:55
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Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, решил в прямом эфире вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19.

Министра вакцинировали препаратом Covishield.

Перед вакцинацией Степанову медик поставил вопросы о состоянии его здоровья и наличии хронических заболеваний. Также министру измерили давление, после чего вкололи вакцину.

По-моему, лучше, чем до вакцинации. Спасибо, — заявил министр журналистам после введения ему препарата.


Таким образом, Степанов стал первым топ-чиновником в Украине, которого вакцинировали от коронавируса.

Напомним, первая партия вакцин Covishield прибыла в Украину 23 февраля. На следующий день, 24 февраля, в Украине началась вакцинация от коронавируса — первому прививки сделали врачу из Черкасс.

Источник: Ракурс


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