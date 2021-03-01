Максим Степанов, скриншот видео

https://racurs.ua/n151099-vakcinaciya-v-pryamom-efire-stepanov-publichno-privilsya-ot-koronavirusa-video.html

Ракурс

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, решил в прямом эфире вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19.

Министра вакцинировали препаратом Covishield.

Перед вакцинацией Степанову медик поставил вопросы о состоянии его здоровья и наличии хронических заболеваний. Также министру измерили давление, после чего вкололи вакцину.

По-моему, лучше, чем до вакцинации. Спасибо, — заявил министр журналистам после введения ему препарата.

Таким образом, Степанов стал первым топ-чиновником в Украине, которого вакцинировали от коронавируса.

Напомним, первая партия вакцин Covishield прибыла в Украину 23 февраля. На следующий день, 24 февраля, в Украине началась вакцинация от коронавируса — первому прививки сделали врачу из Черкасс.