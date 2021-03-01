Вакцинация в Украине. Фото: УП

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Побочные эффекты от индийской вакцины AstraZeneca проявились у медиков в Одессе.

В ходе массовой вакцинации в Украине прививки от коронавируса 25 февраля получили 40 медработников Одесской областной инфекционной больницы. Незадолго после вакцинации 22 медикам стало плохо — повысилась температура до 38°, их состояние было тяжелым. Об этом 1 марта во время заседания согласительного совета парламента заявила народный депутат и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Мы что, будем это все покрывать? И будем и дальше предлагать стране делать прививки той вакциной, которая привезена. И судя по тому, что медики массово отказываются от этой вакцинации, значит они что-то знают. Мы должны немедленно действовать, мы не должны быть обслуживающим персоналом Офиса президента. И когда вообще такое случилось? Надо спросить у ответственных лиц, почему такие последствия применения этой вакцины, — возмутилась Тимошенко.

Также парламентарий обвинила власть не только в несостоятельности закупить качественную вакцину и в срыве производства отечественной вакцины от коронавируса, но и в том, что «по всему миру мы подбираем то, что другие страны не хотят использовать».

Тимошенко отметила, что закупленная Киевом вакцина «под очень большим вопросом во многих странах мира», поскольку в Украину привезли индийскую копию вакцины AstraZeneca. Лидер «Батькивщины» призывает созвать экстренное совещание с участием руководства государства, чтобы рассмотреть этот вопрос.

Между тем «Общественное» со ссылкой на директора городского департамента здравоохранения Елену Якименко пишет, что в первый день вакцинации прививки получили 60 медиков, в том числе 40 работников инфекционной больницы, 20 медиков неотложной и экстренной помощи. Однако 26 работников больницы «по разным причинам отказались от вакцинации. А 26 февраля из запланированных 67 человек прививки получили 27 медиков.

Люди хотели вакцинироваться вакциной Pfizer, потому что тогда неизвестно было, какая именно будет вакцина. Затем получили вакцину производства AstraZeneca, и из-за этого некоторые медицинские работники отказались от вакцинации, — пояснила Якименко.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. В Минздраве 26 февраля заявили, что зафиксировали семь «неблагоприятных событий после иммунизации», все они несерьезны. Один из случаев зафиксировали в Черниговской области, шесть других — в Черкасской области.