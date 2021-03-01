Вакцинація в Україні. Фото: УП

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Побічні ефекти від індійської вакцини AstraZeneca проявилися у медиків в Одесі.

У ході масової вакцинації в Україні щеплення від коронавірусу 25 лютого отримали 40 медпрацівників Одеської обласної інфекційної лікарні. Незадовго після вакцинації 22 медикам стало зле — підвищилася температура до 38°, їхній стан був тяжким. Про це 1 березня під час засідання погоджувальної ради парламенту заявила народний депутат та лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Ми що, будемо це все покривати? І будемо й далі пропонувати країні робити щеплення тією вакциною, яка привезена. І судячи по тому, що медики масово відмовляються від цієї вакцинації, значить вони щось знають. Ми маємо негайно діяти, ми не мусимо бути обслуговуючим персоналом Офісу президента. І коли взагалі таке трапилось? Треба запитати у відповідальних осіб, чому такі наслідки застосування цієї вакцини, — обурилась Тимошенко.

Також парламентар звинуватила владу не лише у неспроможності закупити якісну вакцину та в зриві виробництва вітчизняної вакцини від коронавірусу, але й у тому, що «по всьому світу ми підбираємо те, що інші країни не хочуть використовувати».

Тимошенко зазначила, що закуплена Києвом вакцина «під дуже великим сумнівом у багатьох країнах світу», оскільки в Україну привезли індійську копію вакцини AstraZeneca. Лідер «Батьківщини» закликає скликати екстрену нараду за участю керівництва держави, щоб розглянути це питання.

Тим часом «Суспільне» із посиланням на директора міського департаменту охорони здоров’я Олену Якименко пише, що в перший день вакцинації щеплення отримали 60 медиків, зокрема 40 працівників інфекційної лікарні, 20 медиків невідкладної та екстреної допомоги. Однак 26 працівників лікарні «з різних причин» відмовилися від вакцинації. А 26 лютого із запланованих 67 людей щеплення отримали 27 медиків.

Люди хотіли вакцинуватися вакциною Pfizer, бо тоді невідомо було, яка саме буде вакцина. Потім отримали вакцину виробництва AstraZeneca, і через це деякі медичні працівники відмовилися від вакцинації, — пояснила Якименко.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. У МОЗ 26 лютого заявили, що зафіксували сім «несприятливих подій після імунізації», всі вони несерйозні. Один з випадків зафіксували в Чернігівській області, шість інших — у Черкаській області.