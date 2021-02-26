Вакцинація від коронавірусу в Україні. Фото: Буг

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. МОЗ зафіксувало сім «несприятливих подій після імунізації», всі вони несерйозні.

Один з випадків зафіксували в Чернігівській області, шість інших — у Черкаській. Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Загалом станом на 26 лютого 1338 людей вакцинували від коронавірусу. Щеплення зробили вже в кожній області. Вакцину отримали медики, які працюють у мобільних бригадах та опорних COVID-лікарнях. Також почали вакцинувати військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил, — сказав він.

Ляшко також розповів, що зростання кількості випадків захворювання спостерігається не лише в Україні, а і в Чехії та Польщі.

Найбільший рівень госпіталізації в перерахунку на 100 тис. населення наразі реєструють в Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. Насторожує динаміка рівня зростання госпіталізацій в Житомирській, Миколаївській областях та в Києві, — повідомив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 лютого, щеплення від коронавірусної хвороби отримали 1 тис. 179 осіб. А за два дні вакцинували 1 тис. 338 осіб, при цьому першу дозу отримали 1 тис. 338 українців.