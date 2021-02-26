Вакцина от коронавируса. Фото: Буг

https://racurs.ua/n150976-o-neblagopriyatnyh-sobytiyah-posle-covid-vakcinacii-v-ukraine-soobschili-v-minzdrave.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Минздрав зафиксировал семь «неблагоприятных событий после иммунизации», все они несерьезные.

Один из случаев зафиксировали в Черниговской области, еще шесть — в Черкасской. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Всего по состоянию на 26 февраля 1338 людей вакцинировали от коронавируса. Прививки сделали уже в каждой области. Вакцину получили медики, работающие в мобильных бригадах и опорных COVID-больницах. Также начали вакцинировать военных в зоне проведения операции Объединенных сил, -сказал он.

Ляшко также рассказал, что рост количества случаев заболевания наблюдается не только в Украине, но и в Чехии и Польше.

Наибольший уровень госпитализации в пересчете на 100 тыс. населения регистрируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Настораживает динамика увеличения количества госпитализаций в Житомирской, Николаевской областях и в Киеве, — сообщил главный санитарный врач.

Напомним, за минувшие сутки, 25 февраля, прививки от коронавирусной болезни получили 1 тыс. 179 человек. А за два дня вакцинировали 1 тыс. 338 человек, при этом первую дозу получили 1 тыс. 338 украинцев.