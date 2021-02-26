Области-лидеры по вакцинации от коронавируса назвали в Минздраве (ИНФОГРАФИКА)

Вакцинация в Украине. Фото: КГГА

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Массовая вакцинация от коронавируса, которая началась 24 февраля, продолжается в Украине.

За минувшие сутки, 25 февраля, прививки от коронавирусной болезни получили 1 тыс. 179 человек. А за два дня вакцинировались 1 тыс. 338 человек, при этом первую дозу получили 1 тыс. 338 украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Черкасской области (90 прививок), за весь период вакцинальной кампании — также в Черкасской области (170 прививок). По информации Минздрава, также больше всего украинцев получили прививки в Тернопольской и Николаевской областях. Пасут задних по вакцинации Закарпатская и Хмельницкая области.

Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область —20 прививок;

Волынская область — 39 прививок;

Днепропетровская область — 60 прививок;

Донецкая область — 60 прививок;

Житомирская область — 60 прививок;

Закарпатская область — 10 прививок;

Запорожская область — 50 прививок;

Ивано-Франковская область — 20 прививок;

Киевская область — 30 прививок;

Кировоградская область — 56 прививок;

Луганская область — 60 прививок;

Львовская область — 50 прививок;

г. Киев — 90 прививок;

Николаевская область — 70 прививок;

Одесская область — 60 прививок;

Полтавская область — 70 прививок;

Ровенская область — 20 прививок;

Сумская область — 20 прививок;

Тернопольская область — 90 прививок;

Харьковская область —20 прививок;

Херсонская область —20 прививок;

Хмельницкая область — 10 прививок;

Черкасская область — 90 прививок;

Черновицкая область — 54 прививки;

Черниговская область — 50 прививок.

Напомним, вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. В первый день сделали 159 прививок от коронавирусной болезни COVID-19 первой дозой. Медики заявляли, что по состоянию на 24 февраля не фиксировалось ни одного неблагоприятного события после вакцинации.