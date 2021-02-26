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Вакцинация в Украине. Фото: КГГА

Области-лидеры по вакцинации от коронавируса назвали в Минздраве (ИНФОГРАФИКА)

26 фев 2021, 10:24
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Массовая вакцинация от коронавируса, которая началась 24 февраля, продолжается в Украине.

За минувшие сутки, 25 февраля, прививки от коронавирусной болезни получили 1 тыс. 179 человек. А за два дня вакцинировались 1 тыс. 338 человек, при этом первую дозу получили 1 тыс. 338 украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Черкасской области (90 прививок), за весь период вакцинальной кампании — также в Черкасской области (170 прививок). По информации Минздрава, также больше всего украинцев получили прививки в Тернопольской и Николаевской областях. Пасут задних по вакцинации Закарпатская и Хмельницкая области.

Количество прививок, проведенных в регионах:


  • Винницкая область —20 прививок;
  • Волынская область — 39 прививок;
  • Днепропетровская область — 60 прививок;
  • Донецкая область — 60 прививок;
  • Житомирская область — 60 прививок;
  • Закарпатская область — 10 прививок;
  • Запорожская область — 50 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 20 прививок;
  • Киевская область — 30 прививок;
  • Кировоградская область — 56 прививок;
  • Луганская область — 60 прививок;
  • Львовская область — 50 прививок;
  • г. Киев — 90 прививок;
  • Николаевская область — 70 прививок;
  • Одесская область — 60 прививок;
  • Полтавская область — 70 прививок;
  • Ровенская область — 20 прививок;
  • Сумская область — 20 прививок;
  • Тернопольская область — 90 прививок;
  • Харьковская область —20 прививок;
  • Херсонская область —20 прививок;
  • Хмельницкая область — 10 прививок;
  • Черкасская область — 90 прививок;
  • Черновицкая область — 54 прививки;
  • Черниговская область — 50 прививок.

Вакцинация в Украине. Инфографика: Минздрав

Напомним, вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. В первый день сделали 159 прививок от коронавирусной болезни COVID-19 первой дозой. Медики заявляли, что по состоянию на 24 февраля не фиксировалось ни одного неблагоприятного события после вакцинации.

Источник: Ракурс


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