Области-лидеры по вакцинации от коронавируса назвали в Минздраве (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150971-oblasti-lidery-po-vakcinacii-ot-koronavirusa-nazvali-v-minzdrave-infografika.htmlРакурс
Массовая вакцинация от коронавируса, которая началась 24 февраля, продолжается в Украине.
За минувшие сутки, 25 февраля, прививки от коронавирусной болезни получили 1 тыс. 179 человек. А за два дня вакцинировались 1 тыс. 338 человек, при этом первую дозу получили 1 тыс. 338 украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Черкасской области (90 прививок), за весь период вакцинальной кампании — также в Черкасской области (170 прививок). По информации Минздрава, также больше всего украинцев получили прививки в Тернопольской и Николаевской областях. Пасут задних по вакцинации Закарпатская и Хмельницкая области.
Количество прививок, проведенных в регионах:
- Винницкая область —20 прививок;
- Волынская область — 39 прививок;
- Днепропетровская область — 60 прививок;
- Донецкая область — 60 прививок;
- Житомирская область — 60 прививок;
- Закарпатская область — 10 прививок;
- Запорожская область — 50 прививок;
- Ивано-Франковская область — 20 прививок;
- Киевская область — 30 прививок;
- Кировоградская область — 56 прививок;
- Луганская область — 60 прививок;
- Львовская область — 50 прививок;
- г. Киев — 90 прививок;
- Николаевская область — 70 прививок;
- Одесская область — 60 прививок;
- Полтавская область — 70 прививок;
- Ровенская область — 20 прививок;
- Сумская область — 20 прививок;
- Тернопольская область — 90 прививок;
- Харьковская область —20 прививок;
- Херсонская область —20 прививок;
- Хмельницкая область — 10 прививок;
- Черкасская область — 90 прививок;
- Черновицкая область — 54 прививки;
- Черниговская область — 50 прививок.
Напомним, вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. В первый день сделали 159 прививок от коронавирусной болезни COVID-19 первой дозой. Медики заявляли, что по состоянию на 24 февраля не фиксировалось ни одного неблагоприятного события после вакцинации.