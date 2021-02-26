В годовщину оккупации Крыма США напомнили России о «вечных» санкциях

https://racurs.ua/n150970-v-godovschinu-okkupacii-kryma-ssha-napomnili-rossii-o-vechnyh-sankciyah.html

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В седьмую годовщину оккупации Россией Крыма Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Кремль вернуть Украине контроль над полуостровом, остановить агрессию на Донбассе и освободить всех политических заключенных.

В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорится, что санкции против РФ будут продолжаться вплоть до возвращения полуострова Украине.

Санкции против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захвата Крыма будут оставаться до тех пор, пока Россия не изменит свой курс. США не признают и никогда не признают незаконной аннексию Крыма, — заявил глава Госдепа.

Он утверждает, что «последствия российской оккупации полуострова и его милитаризация угрожают стабильности во всем мире».

Блинкен вспомнил и о системных репрессиях в Крыму против крымских татар, этнических украинцев и религиозных меньшинств, подавлении свободы слова, политических приговоров против нелояльных к оккупационной власти граждан.

США поддержали создание «Крымской платформы» и заверили Киев, что продолжат работу с Украиной и партнерами для прекращения оккупации Крыма и российской агрессии на востоке Украины.

Заявление Госдепа прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.