Області-лідери з вакцинації від коронавірусу назвали в МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150971-oblasti-lidery-z-vakcynaciyi-vid-koronavirusu-nazvaly-v-moz-infografika.htmlРакурс
Масова вакцинація від коронавірусу, яка розпочалася 24 лютого, триває в Україні.
За минулу добу, 25 лютого, щеплення від коронавірусної хвороби отримали 1 тис. 179 осіб. А за два дні вакцинувалися 1 тис. 338 осіб, при цьому першу дозу отримали 1 тис. 338 українців. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Черкаській області (90 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Черкаській області (170 щеплень). За інформацією МОЗ, також найбільше українців отримали щеплення в Тернопільській та Миколаївській областях. Пасуть задніх із вакцинації Закарпатська та Хмельницька області.
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
- Вінницька область — 20 щеплень;
- Волинська область — 39 щеплень;
- Дніпропетровська область — 60 щеплень;
- Донецька область — 60 щеплень;
- Житомирська область — 60 щеплень;
- Закарпатська область — 10 щеплень;
- Запорізька область — 50 щеплень;
- Івано-Франківська область — 20 щеплень;
- Київська область — 30 щеплень;
- Кіровоградська область — 56 щеплень;
- Луганська область — 60 щеплень;
- Львівська область — 50 щеплень;
- м. Київ — 90 щеплень;
- Миколаївська область — 70 щеплень;
- Одеська область — 60 щеплень;
- Полтавська область — 70 щеплень;
- Рівненська область — 20 щеплень;
- Сумська область — 20 щеплень;
- Тернопільська область — 90 щеплень;
- Харківська область — 20 щеплень;
- Херсонська область — 20 щеплень;
- Хмельницька область — 10 щеплень;
- Черкаська область — 90 щеплень;
- Чернівецька область — 54 щеплення;
- Чернігівська область — 50 щеплень.
Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого. У перший день було здійснено 159 щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 першою дозою. Медики заявляли, що станом на 24 лютого не фіксувалося жодної несприятливої події після вакцинації.