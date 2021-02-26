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Вакцинація в Україні. Фото: КМДА

Області-лідери з вакцинації від коронавірусу назвали в МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

26 лют 2021, 10:24
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Масова вакцинація від коронавірусу, яка розпочалася 24 лютого, триває в Україні.

За минулу добу, 25 лютого, щеплення від коронавірусної хвороби отримали 1 тис. 179 осіб. А за два дні вакцинувалися 1 тис. 338 осіб, при цьому першу дозу отримали 1 тис. 338 українців. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Черкаській області (90 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Черкаській області (170 щеплень). За інформацією МОЗ, також найбільше українців отримали щеплення в Тернопільській та Миколаївській областях. Пасуть задніх із вакцинації Закарпатська та Хмельницька області.

Кількість щеплень, проведених у регіонах:


  • Вінницька область — 20 щеплень;
  • Волинська область — 39 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 60 щеплень;
  • Донецька область — 60 щеплень;
  • Житомирська область — 60 щеплень;
  • Закарпатська область — 10 щеплень;
  • Запорізька область — 50 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 20 щеплень;
  • Київська область — 30 щеплень;
  • Кіровоградська область — 56 щеплень;
  • Луганська область — 60 щеплень;
  • Львівська область — 50 щеплень;
  • м. Київ — 90 щеплень;
  • Миколаївська область — 70 щеплень;
  • Одеська область — 60 щеплень;
  • Полтавська область — 70 щеплень;
  • Рівненська область — 20 щеплень;
  • Сумська область — 20 щеплень;
  • Тернопільська область — 90 щеплень;
  • Харківська область — 20 щеплень;
  • Херсонська область — 20 щеплень;
  • Хмельницька область — 10 щеплень;
  • Черкаська область — 90 щеплень;
  • Чернівецька область — 54 щеплення;
  • Чернігівська область — 50 щеплень.

Вакцинація в Україні. Фото:

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого. У перший день було здійснено 159 щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 першою дозою. Медики заявляли, що станом на 24 лютого не фіксувалося жодної несприятливої події після вакцинації.

Джерело: Ракурс


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