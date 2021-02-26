Вакцинація в Україні. Фото: КМДА

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Масова вакцинація від коронавірусу, яка розпочалася 24 лютого, триває в Україні.

За минулу добу, 25 лютого, щеплення від коронавірусної хвороби отримали 1 тис. 179 осіб. А за два дні вакцинувалися 1 тис. 338 осіб, при цьому першу дозу отримали 1 тис. 338 українців. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Черкаській області (90 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Черкаській області (170 щеплень). За інформацією МОЗ, також найбільше українців отримали щеплення в Тернопільській та Миколаївській областях. Пасуть задніх із вакцинації Закарпатська та Хмельницька області.

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

Вінницька область — 20 щеплень;

Волинська область — 39 щеплень;

Дніпропетровська область — 60 щеплень;

Донецька область — 60 щеплень;

Житомирська область — 60 щеплень;

Закарпатська область — 10 щеплень;

Запорізька область — 50 щеплень;

Івано-Франківська область — 20 щеплень;

Київська область — 30 щеплень;

Кіровоградська область — 56 щеплень;

Луганська область — 60 щеплень;

Львівська область — 50 щеплень;

м. Київ — 90 щеплень;

Миколаївська область — 70 щеплень;

Одеська область — 60 щеплень;

Полтавська область — 70 щеплень;

Рівненська область — 20 щеплень;

Сумська область — 20 щеплень;

Тернопільська область — 90 щеплень;

Харківська область — 20 щеплень;

Херсонська область — 20 щеплень;

Хмельницька область — 10 щеплень;

Черкаська область — 90 щеплень;

Чернівецька область — 54 щеплення;

Чернігівська область — 50 щеплень.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого. У перший день було здійснено 159 щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 першою дозою. Медики заявляли, що станом на 24 лютого не фіксувалося жодної несприятливої події після вакцинації.