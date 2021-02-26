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Ракурс
Тестирование на COVID-19 — в Минздраве рассказали о «серой зоне» ЕС

Тестирование на COVID-19 — в Минздраве рассказали о «серой зоне» ЕС

26 фев 2021, 11:17
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О коронавирусе в ЕС и правилах отнесения стран к тем или иным карантинным зонам рассказал 26 февраля во время брифинга заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, в «серую» зону Евросоюза попадают страны, в которых уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тыс. населения.

В Украине хорошие показатели тестирования на коронавирус. Поэтому украинские регионы не попадают в «серую» зону карантина по индикатору ЕС. В течение последних семи дней во всех областях количество тестирований превышает 300 на 100 тыс. населения, — отметил Ляшко.

Он добавил, что согласно решению Еврокомиссии, в «серую» зону могут отнести и страны, где отсутствует информация о распространении COVID-19.


В ЕС также действует «темно-красная» зона, которая затронет те регионы, где коронавирус на очень высоком уровне. Регион оказывается в этой зоне, если в течение двух недель там сообщают о свыше 500 случаях инфицирования на 100 тыс. человек, — отметил Ляшко.

Напомним, 25 февраля Украина попала в топ-10 по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией в Европе.

Источник: Ракурс


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