Тестування на COVID-19 — в МОЗ розповіли про “сіру зону” ЄС

https://racurs.ua/ua/n150977-testuvannya-na-covid-19-v-moz-rozpovily-pro-siru-zonu-ies.html

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Про коронавірус в ЄС та правила віднесення країн до тих чи інших карантинних зон розповів 26 лютого під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, до «сірої» зони Євросоюзу потрапляють країни, у яких рівень тестування нижчий за 300 тестів на 100 тис. населення.

В Україні хороші показники тестування на коронавірус. Тому українські регіони не потрапляють в «сіру» зону карантинних обмежень за індикатором ЄС. Впродовж останніх семи днів у всіх областях кількість тестувань перевищує 300 на 100 тис. населення, — зазначив Ляшко.

Він додав, що відповідно до рішення Єврокомісії, до «сірої» зони можуть віднести країну у разі відсутності інформації про поширення COVID-19.

В ЄС також діє «темно-червона» зона, яка стосуватиметься тих регіонів, де коронавірус на дуже високому рівні. Регіон опиняється в цій зоні, якщо впродовж двох тижнів там повідомлятимуть про понад 500 випадків інфікування на 100 тис. осіб, — зауважив Ляшко.

Нагадаємо, 25 лютого Україна потрапила до топ-10 за рівнем захворюваності коронавірусом в Європі.