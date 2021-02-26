«Плівки Медведчука-Суркова» дослідять в СБУ

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«Плівки Медведчука-Суркова» дослідять в Службі безпеки України в межах кримінальноо провадження стосовно нардепа від «Опозиційної платформи — За життя».

Аудіозаписи розмов осіб, голоси яких схожі на голоси Віктора Медведчука та колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова, долучать до провадження. Так запевнив голова СБУ Іван Баканов в ефірі «1+1».

Поки цей запис не є належним доказом у справі. Слідчі проведуть процесуальні дії, в тому числі — експертизи, — сказав Баканов.

Він поки не може розголошувати подальші кроки щодо цього запису.

В опублікованому виданням «Цензор» записі ймовірний Сурков скаржиться ймовірному Медведчуку на погане ставлення до себе з боку тодішнього президента України Петра Порошенка.

Медведчук не готовий підтвердити автентичність опублікованих записів. Він заявив «BBC-Україна», що в 2014 році за дорученням і з відома тодішнього президента Петра Порошенка вів переговори з російською владою на теми, які звучать у цьому записі.

Теми по електроенергії, по обміну — так, це було, і це було якраз наприкінці 2014 року, — додав Медведчук і зазначив, що голос людини на записі дійсно схожий на його голос.

Запис, оприлюднений виданням «Цензор», ймовірно, стосується кінця 2014 року. На ньому людина з голосом схожим на голос Медведчука обговорює з людиною, голос якої схожий на голос Суркова, схеми постачання електроенергії в анексований Росією Крим.

Крім того, у розмові йдеться про залучення українською стороною Медведчука до переговорів щодо обміну військовополоненими на Донбасі. Тоді помічника Путіна Владислава Суркова називали «куратором» українського напрямку в оточенні президента РФ.