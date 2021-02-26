Як працюватиме «Буковель» під час локдауну на Прикарпатті. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n150974-prykarpattya-zakryly-na-lokdaun-yak-pracuvatyme-bukovel.html

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Посилений карантин в Івано-Франківській області запровадили з сьогоднішнього дня, 26 лютого.

Прикарпаття потрапило у «червону» зону через черговий спалах коронавірусної інфекції. Гірськолижний курорт «Буковель» продовжуватиме працювати, однак з певними обмеженнями. Працюватимуть траси та витяги, готелі, в тому числі із включеними сніданками. Кав’ярні та ресторани теж не закриватимуться, але передбачається лише виніс замовлень та з доставкою. Про це повідомляється на сайті гірськолижного курорту.

Концертів, масових заходів та розважальних програм не буде. Відпочивальників закликають дотримуватися соціальної дистанції, уникати черг та скупчень і часто мити руки.

Тим часом міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків повідомляв, що рух транспорту (включно з міським, міжміським автобусним, залізничним і авіаційним) в обласному центрі буде призупинено. Пересуватися містом можна буде легковими автомобілями — до п’яти осіб (без урахування дітей віком до 14 років) та службовими/орендованими авто — виключно на сидячих місцях і з використанням індивідуальних засобів захисту.

При цьому міський громадський транспорт працюватиме, але в режимі спецперевезень, як це було під час першого локдауну навесні 2020 року. Дозволяється займати лише сидячі місця та обов’язково необхідно мати довідку з місця роботи.

Дитячі садочки зачинені, але влада обіцяє запровадити чергові садочки, щоб батьки мали де лишати дітей. Усі інші заклади освіти перейшли на дистанційне навчання.

Закладам, установам та підприємствам рекомендували перевести роботу у гнучкий графік та дистанційний режим. Влада закликала організації створювати позмінні графікі роботи або переходити в онлайн, щоб зменшити кількість контактів між людьми. Також, працюватимуть контрольно-пропускні пункти.

Крім того, забороняються:

всі масові заходи;

обслуговування відвідувачів в закладах громадського харчування;

робота непродовольчих ринків;

відвідування ТРЦ, непродовольчих магазинів, розважальних закладів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

робота закладів сфери побутового обслуговування.

Нагадаємо, з 26 лютого в Івано-Франківській області запроваджують посилені карантинні заходи. На Прикарпатті за п’ять днів додали 520 лікарняних ліжок, проте це не покращило ситуацію і середня заповнюваність ліжок у регіоні становить 81,2%.