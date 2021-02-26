Как будет работать «Буковель» во время локдауна на Прикарпатье. Фото: Главком

https://racurs.ua/n150974-prikarpate-zakryli-na-lokdaun-kak-budet-rabotat-bukovel.html

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Усиленный карантин в Ивано-Франковской области ввели с сегодняшнего дня, 26 февраля.

Прикарпатье попало в «красную» зону из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции. Горнолыжный курорт «Буковель» будет продолжать работать, однако с определенными ограничениями. Будут работать трассы и подъемники, гостиницы, в том числе с включенными завтраками. Кофейни и рестораны тоже не будут закрываться, но предполагается лишь вынос заказов и с доставкой. Об этом сообщается на сайте горнолыжного курорта.

Концертов, массовых мероприятий и развлекательных программ не будет. Отдыхающих призывают соблюдать социальную дистанцию, избегать очередей и скоплений и часто мыть руки.

Тем временем городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщал, что движение транспорта (в том числе с городским, междугородним автобусным, железнодорожным и авиационным) в областном центре будет приостановлено. Передвигаться по городу можно будет легковыми автомобилями — до пяти человек (без учета детей в возрасте до 14 лет) и служебными/арендованными авто — исключительно на сидячих местах и с использованием индивидуальных средств защиты.

При этом городской общественный транспорт будет работать, но в режиме спецперевозок, как это было во время первого локдауна весной 2020 года. Разрешается занимать только сидячие места и обязательно необходимо иметь справку с места работы.

Детские сады закрыты, но власти обещают ввести дежурные садики, чтобы родители имели где оставлять детей. Все остальные учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

Заведениям, учреждениям и предприятиям рекомендовали перевести работу в гибкий график и дистанционный режим. Власти призвали организации создавать посменные графики работы или переходить в онлайн, чтобы уменьшить количество контактов между людьми. Также, будут работать контрольно-пропускные пункты.

Кроме того, запрещаются:

все массовые мероприятия;

обслуживание посетителей в заведениях общественного питания;

работа непродовольственных рынков;

посещение ТРЦ, непродовольственных магазинов, развлекательных заведений;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

работа заведений сферы бытового обслуживания.

Напомним, с 26 февраля в Ивано-Франковской области вводят усиленные карантинные меры. На Прикарпатье за пять дней добавили 520 больничных коек, однако это не улучшило ситуацию, и средняя заполняемость коек в регионе составляет 81,2%.