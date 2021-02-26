Гривна немного укрепилась к доллару. Фото: Главком

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Ракурс

Официальный курс гривны на 26 февраля установил Национальный банк Украины — 27 грн 94 коп. за 1 долл.

По сравнению с предыдущим днем курс гривны вырос на 3 коп., информирует НБУ.

В целом четверг прошел на валютном рынке позитивно для гривны. Доллар при продаже подешевел на 4,5 коп. — с 27,93/27,95 до 27,89/27,905 грн, хотя торги прошли и достаточно вяло как для окончания месяца.

Влияние пандемии и застой в экономике Украины все больше отражается на поведении всех участников торгов даже в конце месяца. Многим из них просто не нужна валюта в этот период времени, так как особо активной хозяйственной деятельности они сейчас не ведут, — сообщают в НБУ.

Среди покупателей валюты по-прежнему выделяются только импортеры энергоносителей и часть ритейлерских сетей товаров народного потребления, а продавцами остаются все те же металлурги и частично аграрии.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10.00 26 февраля в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 коп. до 27,93 грн за доллар, курс в покупке — до 27,91 грн за доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 33,89 грн за евро.

Напомним, государственный долг Украины на конец января 2021 года составил 90,74 млрд долл. США. В эквиваленте национальной валюты он составил 2 558,22 млрд грн.