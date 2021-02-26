Курс гривні. Фото: Главком

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 26 лютого встановив Національний банк України — 27 грн 94 коп. за 1 дол.

У порівнянні з попереднім днем курс гривні зріс 3 коп., інформує НБУ.

Загалом четвер пройшов на валютному ринку позитивно для гривні. Долар при продажу подешевшав на 4,5 коп. — з 27,93/27,95 до 27,89/27,905 грн, хоча торги пройшли досить мляво як для закінчення місяця.

Вплив пандемії та застою в економіці України дедалі більше позначається на поведінці всіх учасників торгів навіть наприкінці місяця. Багатьом з них просто не потрібна валюта в цей проміжок часу, оскільки особливо активної господарської діяльності вони зараз не ведуть, — зазначають в НБУ.

Серед покупців валюти, як і раніше, виділяються тільки імпортери енергоносіїв і частина ритейлерських мереж товарів народного споживання, а продавцями залишаються ті ж самі металурги та частково аграрії.

Курс долара на міжбанку за станом на 10.00 26 в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 3 коп. до 27,93 грн за долар, курс купівлі — до 27,91 грн за долар. Курс євро на продажу знизився на 26 коп. до 33,89 грн за євро.

Нагадаємо, державний борг України станом на кінець січня 2021 року становив 90,74 млрд дол. США. В еквіваленті національної валюти він склав 2 558,22 млрд грн.