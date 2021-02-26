Гео Лерос оприлюднив докази стеження СБУ, там заперечують

https://racurs.ua/ua/n150973-geo-leros-opryludnyv-dokazy-stejennya-sbu-tam-zaperechuut-foto-video.html

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Гео Лерос, народний депутат й колишній член фракції «Слуга народу» заявив, що за ним стежать співробітники Служби безпеки України і оприлюднив фото документів нібито одного з них. Парламентар вимагає, щоб президент Володимир Зеленський пояснив, навіщо за ним стежить спецслужба. В СБУ заперечили стеження.

Про це Лерос написав на власній Фейсбук-сторінці.

Чекаємо з адвокатом на оперативну групу, фіксуємо і відкриваємо кримінальну справу, — написав він.

На підтвердження своїх слів депутат оприлюднив фото та відео, на яких можна побачити затриманого чоловіка, копію та оригінал посвідчення працівника СБУ на ім’я підполковника Євгенія Зотова, а також кадри з його телефону, які містять звіт про пересування Лероса. У звітах автор називає Лероса кодовим іменем «Циган».

СБУ у коментарі «Українській правді» заявила, що не має відношення до групи людей, які нібито стежили за Леросом. Там зазначили, що Євген Золотов, посвідчення якого мав при собі чоловік, був звільнений із лав спецслужби у 2014 році. Співробітники Нацполіції вказали, що Золотов не зміг пояснити, для чого фотографував та знімав на відео Лероса.

Нагадаємо, в березні нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака — Денис Єрмак — «торгує" держпосади і обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції. Дербюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за чотирма статтями проти Лероса. Згодом депутату спалили авто у Києві. 1 вересня його виключили з фракції «Слуги народу».