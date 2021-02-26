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Ракурс
Гео Лерос показал доказательства слежки СБУ, там все отрицают

Гео Лерос показал доказательства слежки СБУ, там все отрицают (ФОТО, ВИДЕО)

26 фев 2021, 10:40
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Гео Лерос, народный депутат и бывший член фракции «Слуга народа», заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины и обнародовал фото документов якобы одного из них. Парламентарий требует, чтобы президент Владимир Зеленский объяснил, зачем за ним следит спецслужба. В СБУ отрицают факт слежки.

Об этом Лерос написал на своей Фейсбук-странице.

Ждем с адвокатом на оперативную группу, фиксируем и открываем уголовное дело, — написал он.

В подтверждение своих слов депутат обнародовал фото и видео, на которых можно увидеть задержанного мужчину, копию и оригинал удостоверения сотрудника СБУ на имя подполковника Евгения Зотова, а также кадры с его телефона, содержащие отчет о передвижении Лероса. В отчетах автор называет Лероса кодовым именем «Цыган».


Напомним, в марте 2020 года нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал серию видео, где якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — «торгует» госдолжностями и обсуждает кандидатов. Лерос обвинил Ермака в коррупции. Госбюро расследований открыло уголовное производство по четырем статьям против Лероса. Впоследствии депутату сожгли авто в Киеве. 1 сентября его исключили из фракции «Слуга народа».

Источник: Ракурс


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