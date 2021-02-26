«Пленки Медведчука-Суркова» исследуют в СБУ

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Ракурс

«Пленки Медведчука-Суркова» изучат в Службе безопасности Украины в уголовном производстве в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Аудиозаписи разговоров лиц, голоса которых похожи на голоса Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, приобщат к производству. Так заверил председатель СБУ Иван Баканов в эфире «1+1».

Пока эта запись не является надлежащим доказательством по делу. Следователи проведут процессуальные действия, в том числе — экспертизы, — сказал Баканов.

Он пока не может разглашать дальнейшие шаги по поводу этой записи.

В опубликованных изданием «Цензор» записях Сурков якобы жалуется Медведчуку на плохое отношение к себе со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Медведчук не готов подтвердить подлинность опубликованных записей. Он заявил «BBC-Украина», что в 2014 году по поручению и с согласия тогдашнего президента Петра Порошенко вел переговоры с российскими властями на темы, которые звучат в этой записи.

Темы по электроэнергии, по обмену — да, это было, и это было как раз в конце 2014 года, — добавил Медведчук и отметил, что голос человека на записи действительно похож на его голос.

Запись, обнародованная изданием «Цензор», вероятно, касается конца 2014 года. На ней человек с голосом, похожим на голос Медведчука, обсуждает с человеком, голос которого похож на голос Суркова, схемы поставки электроэнергии в аннексированный Россией Крым.

Кроме того, в разговоре речь идет о привлечении украинской стороной Медведчука к переговорам по обмену военнопленными в Донбассе. Тогда помощника Путина Владислава Суркова называли «куратором» украинского направления в окружении президента РФ.