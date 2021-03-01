Діагностувати рак за допомогою штучного інтелекту навчилися у Японії, фото — Високий замок

https://racurs.ua/ua/n151090-diagnostuvaty-rak-za-dopomogou-shtuchnogo-intelektu-navchylysya-u-yaponiyi.html

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Боротися з раком японським медикам допоможуть розробники штучного інтелекту. Вони працюють над створенням інструментів для виявлення змін у людському організмі, що можуть вказувати на розвиток онкології, інформує NHK.

Над одним з таких проектів працюють учасники Медичної асоціації Кіото та компанія-розробник штучного інтелекту Preferred Networks. Він передбачає розробку інструменту для глибинного аналізу рентгенівських та ендоскопічних знімків грудної клітки.

Ділянки з аномаліями система позначає кольорами, що допомагає лікарям діагностувати рак легенів.

Інструмент використовуватиметься вибірково при проведенні обстежень населення.

Інший проект спрямований на створення інструменту для діагностики раку товстої кишки. Інструмент аналізує знімки, зроблені під час ендоскопічного обстеження. Якщо штучний інтелект виявляє пухлину, він подає звуковий сигнал або повідомлення на екран.

Над цим інструментом працювали фахівці Національного ракового центру Японії та спеціалісти компанії NEC, що виробляє електроніку.

Додамо, штучний інтелект точніше за лікарів діагностує рак молочної залози за результатами мамографії. Про це свідчить дослідження, опубліковане у журналі Nature.

Команда науковців з Імперського коледжу Лондона та Google Health розробила комп’ютерну модель та навчила її діагностувати рак на базі рентгенівських знімків майже 29 тис. жінок.

Алгоритм читав мамограми краще, ніж шість окремих рентгенологів. Діагностика штучного інтелекту виявилась настільки ж точною, як спільна робота одразу двох лікарів.

Нагадаємо, американські вчені навчилися діагностувати рак за допомогою «електронного носа».