"Червона" зона. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n151089-chervona-covid-zona-sche-odna-oblast-potrapyla-u-lokdaun.html

Ракурс

«Червона» зона поширення коронавірусу з’явиться у Житомирській області. Відтепер у регіоні діятимуть нові карантинні обмеження.

Таке рішення повинна прийняти державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Про це розповів голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечно під час брифінгу сьогодні, 1 березня.

За його словами, Житомирська область увійде в «червону» зону з відповідними обмеженнями, оскільки за останній тиждень в області провели майже 6 тис. ПЛР-тестів і отримали 2 тис. 716 хворих на коронавірус.

За останні чотири тижні динаміка зросла майже втричі — від майже 900 до 2 тис. 700. У «червону» зону потраплять всі райони області. Зараз в «червону» зону знаходяться Івано-Франківська та Чернівецька області. При цьому в зоні ризику перебувають ще сім областей, серед яких, й Житомирська область.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що записатися на вакцинацію від коронавірусу громадяни України можуть вже відсьогодні, з 1 березня. Це можна зробити через додаток «Дія» або ж контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.

Записатися у чергу за щепленням можна усім від 18 до 59 років. У Мінцифрі повідомили, що «українцям, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту».