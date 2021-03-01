Красная зона. Фото: УНН

https://racurs.ua/n151089-krasnaya-covid-zona-esche-odna-oblast-popala-v-lokdaun.html

Ракурс

«Красная» зона распространения коронавируса появится в Житомирской области. Теперь в регионе будут действовать новые карантинные ограничения.

Такое решение должна принять государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Об этом рассказал глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечно во время брифинга сегодня, 1 марта.

По его словам, Житомирская область войдет в «красную» зону с соответствующими ограничениями, поскольку за последнюю неделю в области провели почти 6 тыс. ПЦР-тестов и получили 2 тыс. 716 больных коронавирусом.

За последние четыре недели динамика возросла почти втрое — от почти 900 до 2 тыс. 700. В «красную» зону попадут все районы области. Сейчас в «красной» зоне находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области. При этом в зоне риска находятся еще семь областей, среди которых и Житомирская область.

Напомним, ранее мы сообщали, что записаться на вакцинацию от коронавируса граждане Украины могут уже с сегодняшнего дня, с 1 марта. Это можно сделать через приложение «Дія» или контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19.

Записаться в очередь на прививку можно всем гражданам от 18 до 59 лет. В Минцифры сообщили, что «украинцам, которые встанут в электронную очередь, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита».