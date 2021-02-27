Кому не стоит делать прививку от COVID-19, рассказала эпидемиолог

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Вакцинация от коронавируса. Фото: pixabay.com
Кому не стоит делать прививку от COVID-19, рассказала эпидемиологhttps://racurs.ua/n151041-komu-ne-stoit-delat-privivki-ot-covid-19-rasskazala-epidemiolog.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса нужна, однако есть причины, по которым прививки делать не стоит.
Если ты болел, если у тебя есть обследование о наличии хорошего титра антител, зачем тогда сегодня делать вакцинацию. Её можно сделать позже, когда этот титр снизится. А сегодня ты уже защищён постинфекционным иммунитетом, — рассказала доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталия Виноград в интервью телеканалу «Дом».
Она заверила, что украинские медики хорошо обучены процессу вакцинации и чётко знают все противопоказания при прививках.
Я всегда была сторонником вакцинации. Прививку от коронавируса нужно сделать, если ты еще не болел, — подчеркнула эпидемиолог.
Напомним, прививки от COVID-19 в Украине получили уже 3 тыс. 51 человек.
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