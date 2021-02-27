Основные причины тяжелых осложнений от COVID-19 назвали ученые. Фото: УП

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Основные причины тяжелых осложнений от коронавируса установили американские ученые.

Группа ученых выделила четыре заболевания, которые повышают риск попасть в больницу больным на COVID-19. Основные причины осложнений от коронавируса описаны в исследовании, опубликованном в научном журнале Американской кардиологической ассоциации.

Оказалось, что попадали в больницу с тяжелой формой коронавируса обычно люди, которые страдали от ожирения, гипертонии, диабета или сердечной недостаточности. В выборку исследования попали более 900 тыс. случаев госпитализации пациентов с коронавирусом до 18 ноября 2020 года.

Оказалось, что 30% COVID-пациентов, которые принимали участие в исследовании, страдали ожирением, у 26% больных обнаружили гипертонию, еще 21% имел диабет, а у 12% пациентов оказалась сердечная недостаточность. Ученые считают, что риск госпитализации с коронавирусом уменьшится на 11%, если снизить распространение каждого из этих заболеваний на 9%.

Кроме того, осложнения от коронавируса ученые связывают с возрастом больного. Установлено, что пациенты с диабетом моложе 50 лет, у которых диагностировали COVID-19, попадали в больницу в 8% случаев. Однако людей старше 65 лет госпитализировали уже в 29% случаев.

По словам ведущего автора исследования Дариуша Мозаффаряна, чаще всего от коронавируса страдают латиноамериканцы и афроамериканцы.

Напомним, в США женщина умерла через два месяца после трансплантации двойного легкого от донора, который был инфицирован коронавирусом. Это был первый случай заражения коронавирусом во время трансплантации органов.