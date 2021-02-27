Основні причини важких ускладнень від COVID-19 назвали вчені. Фото: УП

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Основні причини важких ускладнень від коронавірусу встановили американські науковці.

Група вчених виділила чотири захворювання, що підвищують ризик потрапити до лікарні хворим на COVID-19. Основні причини ускладнень від коронавірусу описані в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Американської кардіологічної асоціації.

Виявилося, що потрапляли до лікарні з важкою формою коронавірусу зазвичай люди, які страждали від ожиріння, гіпертонії, діабету або серцевої недостатності. У вибірку дослідження потрапило понад 900 тис. випадків госпіталізації пацієнтів з коронавірусом до 18 листопада 2020 року.

Виявилося, що 30% COVID-пацієнтів, які брали участь в дослідженні, страждали ожирінням, у 26% хворих виявили гіпертонію, ще 21% мав діабет, а у 12% пацієнтів виявилася серцева недостатність. Науковці вважають, що ризик госпіталізації з коронавірусом зменшиться на 11%, якщо знизити поширення кожного з цих захворювань на 9%.

Крім того, ускладнення від коронавірусу вчені пов’язують із віком хворого. Встановлено, що пацієнти з діабетом молодше 50 років, у яких діагностували COVID-19, потрапляли в лікарню у 8% випадків. Однак людей старше 65 років госпіталізували вже в 29% випадків.

За словами провідного автора дослідження Даріуша Мозаффаряна, найчастіше від коронавірусу страждають латиноамериканці та афроамериканці.

Нагадаємо, у США жінка померла через два місяці після трансплантації подвійної легені від донора, який був інфікований коронавірусом. Це був перший випадок зараження коронавірусом під час трансплантації органів.