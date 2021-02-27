Спосіб знищити російські крилаті ракети назвали у Пентагоні. Фото: vladtime.ru

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Сполучені Штати Америки визначили спосіб знищення крилатих ракет Росії.

Найкращий спосіб захисту від атаки крилатих ракет полягає у відстеженні платформ, з яких дана зброя може бути запущено. Можливий спосіб знищення такої зброї назвав заступник начальника Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів генерал Джон Хайтен. Про це повідомляє Defense News.

Генерал погодився з тим, що зараз навіть супутникам важко відстежити крилаті ракети. Однак більшість крилатих ракет запускається з платформ на зразок кораблів, субмарин та літаків, які повинні відносно близько наближатися до мети для нанесення удару. Знищивши платформу запуску, можна знищити й самі ракети.

Ключовим моментом тут є чітке розуміння того, де знаходяться платформи, які можуть загрожувати Сполученим Штатам крилатими ракетами, — зазначив Хайтен.

Нагадаємо, 26 лютого президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Американський лідер пообіцяв Україні допомогти протистояти агресії Росії та запевнив, що Вашингтон продовжить роботу щодо притягнення Росії до відповідальності за зловживання і агресію в Україні.