Способ уничтожить российские крылатые ракеты назвали в Пентагоне. .ru

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Соединенные Штаты Америки определили способ уничтожения крылатых ракет России.

Лучший способ защиты от атаки крылатых ракет заключается в отслеживании платформ, с которых данное оружие может быть запущено. Возможный способ уничтожения такого оружия назвал заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джон Хайтен. Об этом сообщает Defense News.

Генерал согласился с тем, что сейчас даже спутникам трудно отследить крылатые ракеты. Однако большинство крылатых ракет запускается с платформ вроде кораблей, субмарин и самолетов, которые должны относительно близко приближаться к цели для нанесения удара. Уничтожив платформу запуска, можно уничтожить и сами ракеты.

Ключевым моментом здесь является четкое понимание того, где находятся платформы, которые могут угрожать Соединенным Штатам крылатыми ракетами, — отметил Хайтен.

Напомним, 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Американский лидер пообещал Украине помочь противостоять агрессии России и заверил, что Вашингтон продолжит работу по привлечению России к ответственности за злоупотребления и агрессию в Украине.