Акция протеста в поддержку Стерненка. Фото: ТСН

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Акция в поддержку активиста Сергея Стерненко началась 27 февраля на Банковой в Киеве.

Митингующие анонсировали бессрочный протест и заявляли, что он продлится до освобождения «всех политзаключенных», включая Стерненко. Правоохранители не будут препятствовать сегодняшней акции протеста. Полицейские сделают все, чтобы во время митинга не было никаких провокаций. Организаторов акции призывают не проявлять никакого насилия к правоохранителям. Об этом 26 февраля в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Активисты сообщили, что владеют информацией о возможных провокациях во время протеста и заверили, что не будут поддаваться на них и действовать в рамках закона.

Напомним, Приморский районный суд города Одессы 23 февраля приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека. Дело касается похищения депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.

В тот же вечер на Банковой состоялась акция протеста против заключения Стерненко. Не прошло без столкновений, поскольку некоторые митингующие откровенно провоцировали правоохранителей — бросали файеры, срывали с полицейских шлемы.

В полиции заявляли, что участие в акции возле Офиса президента Украины приняли более 2 тыс. человек. Также в Министерстве внутренних дел сообщили, что во время обеспечения правопорядка на Банковой пострадало 27 правоохранителей, которые получили ожоги глаз.