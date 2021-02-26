Стерненко не будет просить Зеленского о помиловании – адвокаты. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n150993-sternenko-ne-budet-prosit-zelenskogo-o-pomilovanii-advokaty.html

Ракурс

Активист Сергей Стерненко не будет просить о помиловании у президента Владимира Зеленского.

Адвокат Маси Найем сказал, что Стерненко является невиновным, поэтому будет обжаловать решение первой инстанции в апелляционном суде. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, 26 февраля.

С ходатайством о помиловании Сергей обращаться не будет. Его цель — доказать свою невиновность, — подчеркнул другой адвокат активиста Андрей Писаренко.

Также защита Стерненко отказалась от своей предыдущей просьбы о его переводе из одесского в киевское СИЗО.

Мы отказались сейчас от просьбы о переводе, поскольку опасности не существует. По информации от самого Сергея, ему сейчас ничего не угрожает, поэтому будем смотреть, как дальше будут развиваться события. Если будет ухудшение, то, возможно, снова будем просить перевести, — сказал Маси Найем.

Ранее мы сообщали, что Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца.