Стерненко не проситиме Зеленського про помилування – адвокати. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n150993-sternenko-ne-prosytyme-zelenskogo-pro-pomyluvannya-advokaty.html

Ракурс

Активіст Сергій Стерненко не проситиме про помилування у президента Володимира Зеленського.

Адвокат Масі Найєм зазначив, що Стерненко є невинуватим, тому оскаржуватиме рішення першої інстанції в апеляційному суді. Про це він заявив на прес-конференції у п’ятницю, 26 лютого.

З клопотанням про помилування Сергій звертатися не буде. Його мета — довести свою невинність, — підкреслив інший адвокат Андрій Писаренко.

Також захист Стерненка відмовився від свого попереднього прохання про його переведення з одеського до київського СІЗО.

Ми відмовилися зараз від прохання про переведення, тому що небезпеки не існує. За інформацією від самого Сергія, йому наразі нічого не загрожує, тому будемо дивитися, як далі розвиватимуться події. Якщо буде погіршення, то, можливо, знову проситимемо перевести, — сказав Масі Найєм.

Раніше ми повідомляли, що Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці.