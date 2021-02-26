Жителів ОРДЛО закликають воювати у Лівії та Сирії — розвідка, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n150992-jyteliv-ordlo-zaklykaut-vouvaty-u-liviyi-ta-syriyi-rozvidka.html

Ракурс

Російські спецслужби пропонують жителям тимчасово окупованих територій України участь у військовій службі за контрактом у Лівії та Сирії.

Про це повідомили у прес-центрі Головного управління розвідки.

Бойовики російських приватних військових компаній з ОРДЛО залучаються до участі у бойових діях у Сирії та Лівії.

Їм та мешканцям окупованого Донбасу пропонуєтся зарплата у розмірі 5 тис. дол. Крім того, їм гарантують пільги учасників бойових дій та пенсію після трьох років служби, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, жителів ОРДЛО з російськими паспортами почали призивати до Збройних сил РФ.

Крім того, Росія має намір залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року жителів окупованих районів Донбасу з російськими паспортами. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ з посиланням на Центральну виборчу комісію РФ.

Зазначається, що люди зможуть проголосувати на обраній ними виборчій дільниці після включення їх у список виборців на підставі відповідної заяви (технологія «Мобільний виборець»). Такий досвід застосовували під час голосування за зміни до Конституції РФ у 2020 році. Тоді у Ростовській області було визначено 12 «спеціальних» ділянок, на яких могли проголосувати ті, хто не має реєстрації. З Донецька та Луганська було організовано підвезення людей на голосування.