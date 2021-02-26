За 5 тыс. долл. жителей ОРДЛО агитируют воевать в Ливии и Сирии — разведка

https://racurs.ua/n150992-za-5-tys-doll-jiteley-ordlo-agitiruut-voevat-v-livii-i-sirii-razvedka.html

Ракурс

Российские спецслужбы предлагают жителям временно оккупированных территорий Украины участие в военной службе по контракту в Ливии и Сирии.

Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления разведки.

Боевики российских частных военных компаний с ОРДЛО привлекаются к участию в боевых действиях в Сирии и Ливии.

Им и жителям оккупированного Донбасса предлагается зарплата в размере 5 тыс. долл. Кроме того, им гарантируют льготы участников боевых действий и пенсию после трех лет службы, — говорится в сообщении.

Напомним, жителей ОРДЛО с российскими паспортами начали призывать в Вооруженные силы РФ.

Кроме того, Россия намерена привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей оккупированных районов Донбасса с российскими паспортами. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РФ.

Отмечается, что люди смогут проголосовать на выбранном ими избирательном участке после включения их в список избирателей на основании соответствующего заявления (технология «Мобильный избиратель»). Такой опыт применяли во время голосования за изменения в Конституцию РФ в 2020 году. Тогда в Ростовской области были определены 12 «специальных» участков, на которых могли проголосовать те, у кого нет регистрации. Из Донецка и Луганска был организован подвоз людей на голосование.