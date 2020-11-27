Жителей ОРДЛО с российскими паспортами призывают в армию РФ

Граждан, которые получили российские паспорта, призывают в российскую армию, фото: «Патриот Донбасса»

https://racurs.ua/n147070-jiteley-ordlo-s-rossiyskimi-pasportami-prizyvaut-v-armiu-rf.html

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Россия с мая 2019 года раздает жителям временно оккупированных территорий Украины свои паспорта.

Уже есть случаи, когда граждан, получивших российские паспорта, призывают в Вооруженные силы РФ. Об этом заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, сообщает агентство «Укринформ».

Лисянский отметил, что наличие у жителей ОРДЛО таких псевдороссийских паспортов не предоставляет им социальных гарантий, таких как право на получение пенсии, однако распространяет на них обязанность служить в регулярной армии РФ.

Также, по словам Лисянского, есть факты того, что ученикам 9−11 классов на временно оккупированных территориях ускоряют выдачу так называемых «паспортов» местных псевдореспублик, чтобы ускорить для них получение так называемых паспортов РФ.

Недавно украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что спецрейсами из ОРДЛО в пункты выдачи паспортов в РФ ежедневно доставляют около 600 украинцев.

Напомним, в Офисе генпрокурора недавно рассказали, будут ли преследовать жителей временно оккупированных территорий за получение ими российских паспортов.