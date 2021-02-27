Корабли ВМС Украины». Фото: mil.in.ua

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Корвет «Винница», который является учебным кораблем Военно-морских сил ВС Украины, превратится в музей.

Боевое судно станет первым объектом военно-морского наследия Украины. Корвет передадут как музейный предмет в филиал Национального военно-исторического музея Украины — Центрального военно-морского музея. Его планируют разместить на восьмом причале Николаева. Соответствующее решение принял министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба оборонного ведомства.

Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи. Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота, а причал станет одним из центров туризма города-корабелов, — отметил Таран и добавил, что таким образом сохранят для истории одного из последних представителей корветов проекта «1124», как образец кораблестроения 70-х годов прошлого века.

В оборонном ведомстве отметили, что в мире существует несколько сотен кораблей-музеев, на которых размещена экспозиция, посвященная истории, экипажу и событиям судна. Самые известные из них парусный линейный корабль «Виктори» в британском Портсмуте или американский линейный корабль «Айова» в Лос-Анджелесе.

Как известно, корвет «Винница» — многоцелевой корабль прибрежного действия, который был спущен на воду в 1976 году. Выполнял задания в акватории Черного моря, а в составе украинского флота участвовал во многих многонациональных учениях.

Напомним, в ноябре 2014 года ВМС Украины пополнились малым бронированным артиллерийским катером «Костополь», который относится к типу «Гюрза-М». Экипаж «Костополя» получил разрешение самостоятельно выполнять задания в море.