Кораблі ВМС «України». Фото: mil.in.ua

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Корвет «Вінниця», який є навчальним кораблем Військово-морських сил ЗС України, перетвориться на музей.

Бойове судно стане першим об'єктом військово-морської спадщини України. Корвет передадуть як музейного предмет до філії Національного військово-історичного музею України — Центрального військово-морського музею. Його планують розмістити на восьмому причалі Миколаєва. Відповідне рішення прийняв міністр оборони України Андрій Таран, передає прес-служба оборонного відомства.

Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді. Тут популяризуватимуть традиції українського військового флоту, а причал стане одним із осередків туризму міста-корабелів, — зазначив Таран і додав, що таким чином для історії збережуть одного з останніх представників корветів проекту «1124», як зразка кораблебудування 70-х років минулого століття.

В оборонному відомстві зазначили, що в світі існує кілька сотень кораблів-музеїв, на яких розміщена експозиція, присвячена історії, екіпажу та подіям судна. Найвідоміші із них вітрильний лінійний корабель «Вікторі» у британському Портсмуті чи американський лінійний корабель «Айова» в Лос-Анджелесі.

Як відомо, корвет «Вінниця» — багатоцільовий корабель прибережної дії, який був спущений на воду у 1976 році. Виконував завдання в акваторії Чорного моря, а в складі українського флоту брав участь у багатьох багатонаціональних навчаннях.

Нагадаємо, у листопаді 2014 року ВМС України поповнилися малим броньованим артилерійським катером «Костопіль», який належить до типу «Гюрза-М». Екіпаж «Костополя» отримав дозвіл самостійно виконувати завдання в морі.