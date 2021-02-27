Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кораблі ВМС «України». Фото: mil.in.ua

Корабель ВМС України стане музеєм (ФОТО)

27 лют 2021, 11:18
999

Корвет «Вінниця», який є навчальним кораблем Військово-морських сил ЗС України, перетвориться на музей.

Бойове судно стане першим об'єктом військово-морської спадщини України. Корвет передадуть як музейного предмет до філії Національного військово-історичного музею України — Центрального військово-морського музею. Його планують розмістити на восьмому причалі Миколаєва. Відповідне рішення прийняв міністр оборони України Андрій Таран, передає прес-служба оборонного відомства.

Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді. Тут популяризуватимуть традиції українського військового флоту, а причал стане одним із осередків туризму міста-корабелів, — зазначив Таран і додав, що таким чином для історії збережуть одного з останніх представників корветів проекту «1124», як зразка кораблебудування 70-х років минулого століття.

В оборонному відомстві зазначили, що в світі існує кілька сотень кораблів-музеїв, на яких розміщена експозиція, присвячена історії, екіпажу та подіям судна. Найвідоміші із них вітрильний лінійний корабель «Вікторі» у британському Портсмуті чи американський лінійний корабель «Айова» в Лос-Анджелесі.

Як відомо, корвет «Вінниця» — багатоцільовий корабель прибережної дії, який був спущений на воду у 1976 році. Виконував завдання в акваторії Чорного моря, а в складі українського флоту брав участь у багатьох багатонаціональних навчаннях.


Корвет «Вінниця». Фото: mil.gov.ua

Нагадаємо, у листопаді 2014 року ВМС України поповнилися малим броньованим артилерійським катером «Костопіль», який належить до типу «Гюрза-М». Екіпаж «Костополя» отримав дозвіл самостійно виконувати завдання в морі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів