COVID-щеплення в Україні за три дні отримали 3 тис. осіб — де найбільше вакцинованих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151024-covid-scheplennya-v-ukrayini-za-try-dni-otrymaly-3-tys-osib-de-naybilshe-vakcynovanyh.htmlРакурс
Щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні отримали вже 3 тис. 51 особа.
За минулу добу, 26 лютого, вакцину отримали 1 тис. 713 осіб. За добу найбільша кількість щеплених у Миколаївській області — 170 щеплень. А за весь період вакцинальної кампанії лідирує Черкаська область — 270 щеплень. Про це 27 лютого повідомляє Telegram-канал «Коронавірус-Інфо».
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
- Вінницька область — 50 щеплень;
- Волинська область — 74 щеплень;
- Дніпропетровська область — 140 щеплень;
- Донецька область — 110 щеплень;
- Житомирська область — 52 щеплень;
- Закарпатська область — 34 щеплень;
- Запорізька область — 47 щеплень;
- Івано-Франківська область — 20 щеплень;
- Київська область — 60 щеплень;
- Кіровоградська область — 66 щеплень;
- Луганська область — 30 щеплень;
- Львівська область — 80 щеплень;
- м. Київ — 30 щеплень;
- Миколаївська область — 170 щеплень;
- Одеська область — 70 щеплень;
- Полтавська область — 100 щеплень;
- Рівненська область — 70 щеплень;
- Сумська область — 70 щеплень;
- Тернопільська область — 60 щеплень;
- Харківська область — 60 щеплень;
- Херсонська область — 50 щеплень;
- Хмельницька область — 50 щеплень;
- Черкаська область — 100 щеплень;
- Чернівецька область — 60 щеплень;
- Чернігівська область — 60 щеплень.
Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого. У перший день було здійснено 159 щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 першою дозою. У МОЗ зазначили, що у 5−7% провакцинованих можуть виникати такі побічні ефекти: почервоніння на місці щеплення, незначне підвищення температури або поява папул у місці ін'єкції. У разі появи таких симптомів слід звертатися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив ін'єкцію.