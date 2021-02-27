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Вакцинація в Україні. Фото: Громадське

COVID-щеплення в Україні за три дні отримали 3 тис. осіб — де найбільше вакцинованих (ІНФОГРАФІКА)

27 лют 2021, 10:44
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Щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні отримали вже 3 тис. 51 особа.

За минулу добу, 26 лютого, вакцину отримали 1 тис. 713 осіб. За добу найбільша кількість щеплених у Миколаївській області — 170 щеплень. А за весь період вакцинальної кампанії лідирує Черкаська область — 270 щеплень. Про це 27 лютого повідомляє Telegram-канал «Коронавірус-Інфо».

Кількість щеплень, проведених у регіонах:


  • Вінницька область — 50 щеплень;
  • Волинська область — 74 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 140 щеплень;
  • Донецька область — 110 щеплень;
  • Житомирська область — 52 щеплень;
  • Закарпатська область — 34 щеплень;
  • Запорізька область — 47 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 20 щеплень;
  • Київська область — 60 щеплень;
  • Кіровоградська область — 66 щеплень;
  • Луганська область — 30 щеплень;
  • Львівська область — 80 щеплень;
  • м. Київ — 30 щеплень;
  • Миколаївська область — 170 щеплень;
  • Одеська область — 70 щеплень;
  • Полтавська область — 100 щеплень;
  • Рівненська область — 70 щеплень;
  • Сумська область — 70 щеплень;
  • Тернопільська область — 60 щеплень;
  • Харківська область — 60 щеплень;
  • Херсонська область — 50 щеплень;
  • Хмельницька область — 50 щеплень;
  • Черкаська область — 100 щеплень;
  • Чернівецька область — 60 щеплень;
  • Чернігівська область — 60 щеплень.

Вакцинація в Україні. Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого. У перший день було здійснено 159 щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 першою дозою. У МОЗ зазначили, що у 5−7% провакцинованих можуть виникати такі побічні ефекти: почервоніння на місці щеплення, незначне підвищення температури або поява папул у місці ін'єкції. У разі появи таких симптомів слід звертатися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив ін'єкцію.

Джерело: Ракурс


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