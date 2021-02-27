Вакцинація в Україні. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n151024-covid-scheplennya-v-ukrayini-za-try-dni-otrymaly-3-tys-osib-de-naybilshe-vakcynovanyh.html

Ракурс

Щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні отримали вже 3 тис. 51 особа.

За минулу добу, 26 лютого, вакцину отримали 1 тис. 713 осіб. За добу найбільша кількість щеплених у Миколаївській області — 170 щеплень. А за весь період вакцинальної кампанії лідирує Черкаська область — 270 щеплень. Про це 27 лютого повідомляє Telegram-канал «Коронавірус-Інфо».

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

Вінницька область — 50 щеплень;

Волинська область — 74 щеплень;

Дніпропетровська область — 140 щеплень;

Донецька область — 110 щеплень;

Житомирська область — 52 щеплень;

Закарпатська область — 34 щеплень;

Запорізька область — 47 щеплень;

Івано-Франківська область — 20 щеплень;

Київська область — 60 щеплень;

Кіровоградська область — 66 щеплень;

Луганська область — 30 щеплень;

Львівська область — 80 щеплень;

м. Київ — 30 щеплень;

Миколаївська область — 170 щеплень;

Одеська область — 70 щеплень;

Полтавська область — 100 щеплень;

Рівненська область — 70 щеплень;

Сумська область — 70 щеплень;

Тернопільська область — 60 щеплень;

Харківська область — 60 щеплень;

Херсонська область — 50 щеплень;

Хмельницька область — 50 щеплень;

Черкаська область — 100 щеплень;

Чернівецька область — 60 щеплень;

Чернігівська область — 60 щеплень.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого. У перший день було здійснено 159 щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 першою дозою. У МОЗ зазначили, що у 5−7% провакцинованих можуть виникати такі побічні ефекти: почервоніння на місці щеплення, незначне підвищення температури або поява папул у місці ін'єкції. У разі появи таких симптомів слід звертатися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив ін'єкцію.