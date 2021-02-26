Телеканал «Перший Незалежний» заблокували телекомунікаційними провайдери та супутникові оператори, фото: «Страна»

https://racurs.ua/ua/n151018-novyy-kanal-jurnalistiv-mediaholdyngu-medvedchuka-zakryly-cherez-godynu-pislya-zapusku-detali.html

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Телеканал «Перший Незалежний», котрий 24 лютого придбав утворений журналістами заблокованих в Україні рішенням РНБО телеканалів з орбіти Віктора Медведчука «Медіахолдинг новини», заблокували через годину після запуску оновленої версії сьогодні, 26 лютого.

Про це повідомляється у Telegram-каналі телеканалу «Перший Незалежний».

У заяві телеканалу стверджується, що його вимкнули «під тиском влади» через годину після початку ефіру.

Телекомунікаційні та кабельні провайдери, а також супутникові оператори отримали вимогу від СБУ не надавати ніяких послуг телеканалу, незважаючи на чинні договори і угоди, — стверджують у телеканалі і обіцяють оскаржити такі дії згідно із законодавством.



Трансляція ефіру телеканалу продовжує бути доступною популярному відеохостингу YouTube.

Варто додати, що секретар РНБО Олександр Данілов під час брифінгу запевнив, що питання відключення цього телеканалу не розглядалося під час сьогоднішнього засідання РНБО.