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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

Зеленський змінив склад української делегації у ТКГ

26 лют 2021, 22:12
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Володимир Зеленський, президент України, вніс зміни у склад української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Відповідний президентський указ № 80/2021 від 26 лютого опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з цим указом, зі складу української делегації в ТКГ виводиться Юлія Свириденко, яка з 22 грудня 2020 року працює заступником голови Офісу президента.

Натомість до складу української делегації включено радника Офісу президента Вікторію Страхову, вона входитиме до робочої підгрупи з соціально-економічних питань.

Цей указ набуває чинності з дня опублікування.


Свириденко у ТКГ входила до робочої підгрупи з соціально-економічних питань, Зеленський включив її до складу української делегації у травні 2020 року.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також підписав указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького від посади судді ще на місяць.

Джерело: Ракурс


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