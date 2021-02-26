Учені розкрили особливість «хорошого» холестерину, фото: Sci-News.ru

https://racurs.ua/ua/n151016-ne-ves-horoshyy-holesteryn-korysnyy-dlya-zdorov-ya-ucheni.html

Ракурс

Учені поставили під сумнів поширену думку про вплив так званого «хорошого» холестерину ЛПВЩ (холестерину ліпопротеїнів високої щільності) на зниження ризику серцево-судинних захворювань.

Дослідження іспанських вчених показало, що не весь «хороший» холестерин є корисним для здоров’я. Про це повідомляє прес-служба Інституту медичних досліджень лікарні Дель Мар (Іспанія).

Вважається, що «хороший» холестерин транспортує холестерин, що відкладається в артеріях, до печінки для усунення.

Це контрастує з так званим «шкідливим холестерином» ЛПНЩ (холестерином ліпопротеїнів низької щільності), який призводить до накопичення холестерину в артеріях і збільшує ризик серцево-судинних проблем.

Втім, медики зафіксували певний парадокс:

препарати, що знижують рівень «поганого» холестерину, зменшують ризик серцево-судинних проблем;

однак препарати, що підвищують рівень «хорошого» холестерину, не довели свою ефективність у зниженні ризику серцевих захворювань.

Щоб знайти пояснення цьому явищу, учені проаналізували генетичні характеристики, що визначають розмір «хороших» холестеринових частинок, а потім вивчили їх зв’язок з ризиком інфаркту міокарда.

Дослідження показали:

генетичні характеристики, пов’язані з утворенням великих «хороших» холестеринових частинок, безпосередньо пов’язані з більш високим ризиком серцевого нападу;

водночас характеристики, пов’язані з невеликими «хорошими» частинками холестерину, пов’язані з нижчим ризиком серцевого нападу.

Існує позитивний причинно-наслідковий зв’язок між розміром частинок холестерину ЛПВЩ і ризиком серцевого нападу, тому, попри те, що ми повинні підвищити рівень «хорошого» холестерину в крові, вони завжди повинні бути маленькими частинками, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що червоне і біле м’ясо однаково погано впливають на рівень холестерину.