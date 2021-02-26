Ученые раскрыли особенность «хорошего» холестерина, фото: Sci-News.ru

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Ученые поставили под сомнение распространенное мнение о влиянии так называемого «хорошего» холестерина ЛПВП (холестерина липопротеинов высокой плотности) на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование испанских ученых показало, что не весь «хороший» холестерин полезен для здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Института медицинских исследований больницы Дель Мар (Испания).

Считается, что «хороший» холестерин транспортирует холестерин, который откладывается в артериях, к печени для устранения.

Это контрастирует с так называемым «вредным холестерином» ЛПНП (холестерином липопротеинов низкой плотности), который приводит к накоплению холестерина в артериях и увеличивает риск сердечно-сосудистых проблем.

Впрочем, медики зафиксировали определенный парадокс:

препараты, снижающие уровень «плохого» холестерина, уменьшают риск сердечно-сосудистых проблем;

однако препараты, повышающие уровень «хорошего» холестерина, не довели свою эффективность в снижении риска сердечных заболеваний.

Чтобы найти объяснение этому явлению, ученые проанализировали генетические характеристики, определяющие размер «хороших» холестериновых частиц, а затем изучили их связь с риском инфаркта миокарда.

Исследования показали:

генетические характеристики, связанные с образованием крупных «хороших» холестериновых частиц, непосредственно связаны с более высоким риском сердечного приступа;

в то же время характеристики, связанные с небольшими «хорошими» частицами холестерина, связанны с более низким риском сердечного приступа.

Существует положительный причинно-следственная связь между размером частиц холестерина ЛПВП и риском сердечного приступа, поэтому, несмотря на то, что мы должны повысить уровень «хорошего» холестерина в крови, они всегда должны быть маленькими частицами, — отмечают исследователи.

Напомним, американские ученые установили, что красное и белое мясо одинаково плохо влияют на уровень холестерина.