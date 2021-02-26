Александр Тупицкий, фото: ASPI

https://racurs.ua/n151015-zelenskiy-esche-na-mesyac-otstranil-glavu-ksu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, еще на месяц отстранил главу Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого.

Соответствующий указ Зеленского № 79/2021, датированный сегодняшним днем, 28 февраля, опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного Суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц, — говорится в тексте указа.

До этому Тупицкого от должности Зеленский отстранял на два месяца — указом, подписанным 29 декабря 2020 года.

Напомним, в январе Тупицкий подал в Окружной админсуд Киева иск на Управление госохраны, сотрудники которого препятствовали ему попасть на рабочее место после подписания Зеленским указа об отстранении. 8 февраля суд отказался по заявлению Тупицкого запретить охране препятствовать ему исполнять полномочия главы КСУ.