Олександр Тупицький, фото: ASPI

https://racurs.ua/ua/n151015-zelenskyy-sche-na-misyac-vidstoronyv-golovu-ksu.html

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Володимир Зеленський, президент України, ще на місяць відсторонив голову Конституційного суду (КСУ) Олександра Тупицього.

Відповідний указ Зеленського № 79/2021, датований сьогоднішнім днем, 28 лютого, опублікувала прес-служба Офісу президента.

Відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць, — зазначається в тексті указу.

До цього Тупицького від посади Зеленський відсторонював на два місяці — указом, підписаним 29 грудня 2020 року.

Нагадаємо, у січні Тупицький подав до Окружного адмінсуду Києва позов на Управління держохорони, співробітники якого перешкоджали йому потрапити на робоче місце після підписання Зеленським указу про відсторонення. 8 лютого суд відмовився за заявою Тупицького заборонити охороні перешкоджати йому виконувати повноваження голови КСУ.