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Ракурс
Міжнародний день полярного ведмедя відзначають 27 лютого

27 лютого відзначають Міжнародний день полярного ведмедя та День неурядових організацій

26 лют 2021, 20:33
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27 лютого у світі відзначають Міжнародний день полярного ведмедя. Це передусім акція, спрямована на розв’язання нагальних екологічних проблем.

Це свято започатковане з 2014 року за підтримки організації Polar Bears International. Його мета — підвищити обізнаність громадськості про катастрофічний вплив глобального потепління на площу льодового покриву — природного середовища проживання полярного ведмедя.

Також 27 лютого відзначають Всесвітній день неурядових організацій. Це свято, яке ООН вперше відзначила у 2014 році, підтверджує подяку і вдячність суспільства за внесок неурядових організацій у благо спільноти.

Також це день пам’яті тих співробітників неурядових організацій по всьому світу, які віддали життя, виконуючи свої місії.

Православна церква цього дня вшановує святого Кирила — брата рівноапостольного Мефодія.

Обидва брати здійснювали місіонерську діяльність — у 857 році проповідували християнство у хозар, а у 862 році — проповідували християнство слов’янською мовою в Моравії (теперішня Чехія).

Вони склали слов’янську абетку та переклали слов’янською мовою низку богослужбової літератури.


У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде серпень. Також вважалося, що сни на 27 лютого є віщими, тож вранці потрібно згадати, що саме наснилося.

Народні прикмети:

  • якщо цього дня гарна погода — варто очікувати невеликого похолодання;
  • якщо цього дня сильний мороз — літо буде спекотним;
  • якщо синиці цього дня голосно щебечуть — варто очікувати потепління.

Джерело: Ракурс


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