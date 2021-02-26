Міжнародний день полярного ведмедя відзначають 27 лютого

https://racurs.ua/ua/n151014-27-lutogo-vidznachaut-mijnarodnyy-den-polyarnogo-vedmedya-ta-den-neuryadovyh-organizaciy.html

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27 лютого у світі відзначають Міжнародний день полярного ведмедя. Це передусім акція, спрямована на розв’язання нагальних екологічних проблем.

Це свято започатковане з 2014 року за підтримки організації Polar Bears International. Його мета — підвищити обізнаність громадськості про катастрофічний вплив глобального потепління на площу льодового покриву — природного середовища проживання полярного ведмедя.

Також 27 лютого відзначають Всесвітній день неурядових організацій. Це свято, яке ООН вперше відзначила у 2014 році, підтверджує подяку і вдячність суспільства за внесок неурядових організацій у благо спільноти.

Також це день пам’яті тих співробітників неурядових організацій по всьому світу, які віддали життя, виконуючи свої місії.

Православна церква цього дня вшановує святого Кирила — брата рівноапостольного Мефодія.

Обидва брати здійснювали місіонерську діяльність — у 857 році проповідували християнство у хозар, а у 862 році — проповідували християнство слов’янською мовою в Моравії (теперішня Чехія).

Вони склали слов’янську абетку та переклали слов’янською мовою низку богослужбової літератури.

У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде серпень. Також вважалося, що сни на 27 лютого є віщими, тож вранці потрібно згадати, що саме наснилося.

Народні прикмети: