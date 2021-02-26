Международный день полярного медведя отмечают 27 февраля, фото:

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27 февраля в мире отмечают Международный день полярного медведя. Это прежде всего акция, направленная на решение неотложных экологических проблем.

Этот праздник празднуют с 2014 года при поддержке организации Polar Bears International. Его цель — повысить осведомленность общественности о катастрофическом влиянии глобального потепления на площадь ледового покрова — естественной среды обитания полярного медведя.

Также 27 февраля отмечают Всемирный день неправительственных организаций. Это праздник, который ООН впервые отметила в 2014 году, подтверждает благодарность и признательность за вклад неправительственных организаций в благо общества.

Также это день памяти тех сотрудников неправительственных организаций по всему миру, которые отдали жизни, выполняя свои миссии.

Православная церковь в этот день чтит святого Кирилла — брата равноапостольного Мефодия.

Оба брата осуществляли миссионерскую деятельность — в 857 году проповедовали христианство у хазар, а в 862 году — проповедовали христианство на славянском языке в Моравии (нынешняя Чехия).

Они составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык ряд богослужебной литературы.

В народе считалось, что за погодой в этот день можно предсказать, каким будет август. Также считалось, что сны на 27 февраля являются вещими, поэтому утром нужно вспомнить, что именно приснилось.

Народные приметы: