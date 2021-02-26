Зеленский изменил состав украинской делегации в ТКГ

Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n151017-zelenskiy-izmenil-sostav-ukrainskoy-delegacii-v-tkg.html

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Владимир Зеленский, президент Украины внес изменения в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Соответствующий президентский указ № 80/2021 от 26 февраля опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно этому указу, из состава украинской делегации в ТКГ выводится Юлия Свириденко, которая с 22 декабря 2020 года работает заместителем главы Офиса президента.

В то же время в состав украинской делегации включена советник Офиса президента Виктория Страхова, она будет входить в рабочую подгруппу по социально-экономическим вопросам.

Этот указ вступает в силу со дня опубликования.

Свириденко в ТКГ входила в рабочую подгруппу по социально-экономическим вопросам, Зеленский включил ее в состав украинской делегации в мае 2020 года.

Напомним, Зеленский сегодня также подписал указ об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого от должности судьи еще на месяц.