Телеканал «Первый Независимый» заблокировали телекоммуникационными провайдеры и спутниковые операторы, фото: «Страна»

https://racurs.ua/n151018-novyy-kanal-jurnalistov-mediaholdinga-medvedchuka-zakryli-cherez-chas-posle-zapuska-detali.html

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Телеканал «Первый Независимый», который 24 февраля приобрел образованный журналистами заблокированных в Украине решением СНБО телеканалов из орбиты Виктора Медведчука «Медиахолдинг новости», заблокировали через час после запуска обновленной версии сегодня, 26 февраля.

Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Первый Независимый».

В заявлении телеканала утверждается, что его выключили «под давлением властей» спустя час после начала эфира.

Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения, — утверждают в телеканале и обещают обжаловать такие действия в соответствии с законодательством.



Трансляция эфира телеканала продолжает быть доступной популярном видеохостинге YouTube.

Стоит добавить, что секретарь СНБО Александр Данилов во время брифинга заверил, что вопрос отключения этого телеканала не рассматривался во время сегодняшнего заседания СНБО.