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Вакцинация в Украине. Фото: Общественное

COVID-прививки в Украине за три дня получили 3 тыс. человек — где больше всего вакцинированных (ИНФОГРАФИКА)

27 фев 2021, 10:44
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Прививки от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине получили уже 3 тыс. 51 человек.

За минувшие сутки, 26 февраля, вакцину получили 1 тыс. 713 человек. За сутки наибольшее количество привитых в Николаевской области — 170 прививок. А за весь период вакцинальной кампании лидирует Черкасская область — 270 прививок. Об этом 27 февраля сообщает Telegram-канал «Коронавирус-Инфо».

Количество прививок, проведенных в регионах:


  • Винницкая область — 50 прививок;
  • Волынская область — 74 прививок;
  • Днепропетровская область — 140 прививок;
  • Донецкая область —110 прививок;
  • Житомирская область — 52 прививок;
  • Закарпатская область — 34 прививок;
  • Запорожская область — 47 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 20 прививок;
  • Киевская область — 60 прививок;
  • Кировоградская область — 66 прививок;
  • Луганская область — 30 прививок;
  • Львовская область — 80 прививок;
  • г. Киев — 30 прививок;
  • Николаевская область — 170 прививок;
  • Одесская область — 70 прививок;
  • Полтавская область — 100 прививок;
  • Ровенская область — 70 прививок;
  • Сумская область — 70 прививок;
  • Тернопольская область — 60 прививок;
  • Харьковская область — 60 прививок;
  • Херсонская область — 50 прививок;
  • Хмельницкая область — 50 прививок;
  • Черкасская область — 100 прививок;
  • Черновицкая область — 60 прививок;
  • Черниговская область — 60 прививок.

Вакцинация в Украине. Инфографика: Минздрав

Напомним, вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. В первый день было совершено 159 прививок от коронавирусной болезни COVID-19 первой дозой. В Минздраве отметили, что у 5−7% провакцинированных могут возникать следующие побочные эффекты: покраснение на месте прививки, незначительное повышение температуры или появление папул в месте инъекции. В случае появления таких симптомов следует обращаться к семейному врачу или к врачу, который делал инъекцию.

Источник: Ракурс


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