COVID-прививки в Украине за три дня получили 3 тыс. человек — где больше всего вакцинированных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151024-covid-privivki-v-ukraine-za-tri-dnya-poluchili-3-tys-chelovek-gde-bolshe-vsego-vakcinirovannyh.htmlРакурс
Прививки от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине получили уже 3 тыс. 51 человек.
За минувшие сутки, 26 февраля, вакцину получили 1 тыс. 713 человек. За сутки наибольшее количество привитых в Николаевской области — 170 прививок. А за весь период вакцинальной кампании лидирует Черкасская область — 270 прививок. Об этом 27 февраля сообщает Telegram-канал «Коронавирус-Инфо».
Количество прививок, проведенных в регионах:
- Винницкая область — 50 прививок;
- Волынская область — 74 прививок;
- Днепропетровская область — 140 прививок;
- Донецкая область —110 прививок;
- Житомирская область — 52 прививок;
- Закарпатская область — 34 прививок;
- Запорожская область — 47 прививок;
- Ивано-Франковская область — 20 прививок;
- Киевская область — 60 прививок;
- Кировоградская область — 66 прививок;
- Луганская область — 30 прививок;
- Львовская область — 80 прививок;
- г. Киев — 30 прививок;
- Николаевская область — 170 прививок;
- Одесская область — 70 прививок;
- Полтавская область — 100 прививок;
- Ровенская область — 70 прививок;
- Сумская область — 70 прививок;
- Тернопольская область — 60 прививок;
- Харьковская область — 60 прививок;
- Херсонская область — 50 прививок;
- Хмельницкая область — 50 прививок;
- Черкасская область — 100 прививок;
- Черновицкая область — 60 прививок;
- Черниговская область — 60 прививок.
Напомним, вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. В первый день было совершено 159 прививок от коронавирусной болезни COVID-19 первой дозой. В Минздраве отметили, что у 5−7% провакцинированных могут возникать следующие побочные эффекты: покраснение на месте прививки, незначительное повышение температуры или появление папул в месте инъекции. В случае появления таких симптомов следует обращаться к семейному врачу или к врачу, который делал инъекцию.