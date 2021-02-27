Вакцинация в Украине. Фото: Общественное

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Прививки от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине получили уже 3 тыс. 51 человек.

За минувшие сутки, 26 февраля, вакцину получили 1 тыс. 713 человек. За сутки наибольшее количество привитых в Николаевской области — 170 прививок. А за весь период вакцинальной кампании лидирует Черкасская область — 270 прививок. Об этом 27 февраля сообщает Telegram-канал «Коронавирус-Инфо».

Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область — 50 прививок;

Волынская область — 74 прививок;

Днепропетровская область — 140 прививок;

Донецкая область —110 прививок;

Житомирская область — 52 прививок;

Закарпатская область — 34 прививок;

Запорожская область — 47 прививок;

Ивано-Франковская область — 20 прививок;

Киевская область — 60 прививок;

Кировоградская область — 66 прививок;

Луганская область — 30 прививок;

Львовская область — 80 прививок;

г. Киев — 30 прививок;

Николаевская область — 170 прививок;

Одесская область — 70 прививок;

Полтавская область — 100 прививок;

Ровенская область — 70 прививок;

Сумская область — 70 прививок;

Тернопольская область — 60 прививок;

Харьковская область — 60 прививок;

Херсонская область — 50 прививок;

Хмельницкая область — 50 прививок;

Черкасская область — 100 прививок;

Черновицкая область — 60 прививок;

Черниговская область — 60 прививок.

Напомним, вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. В первый день было совершено 159 прививок от коронавирусной болезни COVID-19 первой дозой. В Минздраве отметили, что у 5−7% провакцинированных могут возникать следующие побочные эффекты: покраснение на месте прививки, незначительное повышение температуры или появление папул в месте инъекции. В случае появления таких симптомов следует обращаться к семейному врачу или к врачу, который делал инъекцию.