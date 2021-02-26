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В Украине началась вакцинация от коронавируса, фото:

Вакцина от коронавируса — в Минздраве назвали возможные побочные эффекты

26 фев 2021, 23:34
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Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал возможные побочные эффекты, которые могут возникать после вакцинации, сообщает издание «Украина 24».

Так, у 5−7% провакцинированных могут возникать такие побочные эффекты:

  • покраснение на месте прививки;
  • незначительное повышение температуры;
  • появление папул в месте инъекции.

Ляшко отмечает, что в случае появления таких симптомов следует обращаться к семейному врачу или к врачу, который делал инъекцию.

Никаких капустных листьев, посыпания солью, — подчеркнул он.


Ляшко добавил, что в случае вакцин от коронавируса также фиксируются, в среднем в четырех случаях прививок на миллион, случаи анафилактических шоков. В Украине пока таких случаев не было, добавил он.

Напомним, ранее в Минздраве сообщали о фиксировании уже семи «неблагоприятных событий после иммунизации», все они были несерьезными.


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